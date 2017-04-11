外交部申辦護照 澎湖有約服務到家

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外交部「行動領務」服務，今天跨海到澎湖，澎湖籍民眾可直接就近在家鄉申辦護照，不用台澎往返，非常方便，短短2個小時受理有76件之多。

內政部移民署澎湖縣服務站今天也同步在現場受理申請「金馬證」，讓離島居民或新住民透過小三通往返，更加便利。

外交部「行動領務」服務，今天由南部辦事處長陳柏秀親率領務工作人員前往，包括有吉貝離島的居民都專程搭船前來申辦，一次受理首次申辦及換發晶片護照等收件服務，護照製做完成後，將以快捷郵件寄給申辦民眾，做到服務到家的目標。

陳柏秀表示，首次辦理護照的民眾，須準備護照申請書、2吋彩色近照2張、身分證正本、影本及規費新台幣1300元，未滿14歲者除備妥護照申請書及照片外，另須繳交含詳細記事的戶口名簿或戶籍謄本，以及監護人身分證正本暨影本，並支付規費新台幣900元。

外交部表示，「行動領務」服務今天首場在白沙辦理，短短2個小時受理有76件申請案，民眾踴躍，超乎預期，明天將在澎湖縣政府受理申請護照和提供出國相關資訊諮詢服務等。

移民署澎湖縣服務站主任劉宗憲也表示，澎湖地區有不少民眾在大陸經商和陸配，平常循小三通模式往返，因此移民署也同步受理申請「金馬證」，方便居民往返。1060411

(中央社)