台南今年防治登革熱目標：零個案

台南前年經歷嚴峻登革熱考驗，去年防疫成果顯著，今年目前為止已有5案境外移入個案，雖無本土疫情，但鑒於國際交流頻繁，登革熱防治中心今年將「決戰境外」病媒蚊防疫工作推向更前線，目標是今年本土病例訂在零個案或無次波感染。

台灣登革熱疫情爆發，歷來都是由境外移入引起，105年國際登革熱疫情超過22萬7682例，其中，新加坡1萬2977 例、馬來西亞9萬8438例、泰國6萬964例、寮國5373 例及斯里蘭卡4萬9930例，死亡309例。

台灣鄰近東南亞，經貿人口流動來往頻繁，風險更高，依勞動部最新的統計資料顯示，全國目前有超過60萬來自東南亞國家的國際移工，台南市粗估有5萬7千多人，防疫不容絲毫鬆懈。

台南市政府登革熱防治中心為進一步嚴謹守護市民健康，今年將「決戰境外」病媒蚊防疫工作推向更前線，昨天召集台南市仲介業者、勞工局、民政局、區公所與衛生所人員，共同研議將現有居住東南亞國家高度集中的外籍工作人員宿舍納入管理。

登革熱防治中心主任陳怡表示，台南市在經過104年嚴峻疫情挑戰下，去年起大家戒慎努力全方位動員，去年，台南市境外移入有28案，入夏本土病例2例，防治成果顯見，今年目前為止則已有5案境外移入個案，目前雖無本土疫情，但國際交流頻繁，期望藉由全方位防治，將今年本土病例訂在零個案或無次波感染。

昨天召開會議目的是要降低外籍工作人員居住宿舍及病媒蚊密度，鼓勵外藉工作人員環境自主管理，降低於社區登革熱次波疫情流行風險。

會議決議請仲介業者提供外籍工作人員的居住地點和管理人名單，由當區衛生所人員提供自主管理表並衛教孳生源清除方法，每週定期巡視；勞工局針對聘僱外籍工作人員之業者（含外藉看護）進行衛教宣導；轄區區公所將該址列管，在辦理每週社區環境清潔日時加強注意周圍孳生源環境檢查，衛生局及環保局將列管不定期複查。

由於久旱未雨，台南已進入第一階限水，民眾會有預期性儲水，請大家儲水時務必要嚴密覆蓋或善用細紗網，避免儲水容器孳生病媒蚊，尤其，4月9日衛生福利部公告高雄市有確診2例境外移入屈公病病例，屈公病、茲卡與登革熱都是經由帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，請民眾務必提高警覺。

(中時)