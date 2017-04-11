慶祝財神聖誕 北港武德宮打造百萬精緻祀宴

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武德宮慶祝財神聖誕，以百萬元法藍瓷器皿舉辦「法藍瓷宴王」。（張朝欣翻攝）

雲林北港武德宮財神廟慶祝財神聖誕，11日與國際知名的法藍瓷公司合作，以價值百萬元的法藍瓷器皿舉辦「法藍瓷宴王」，結合宗教與藝術，強調精緻簡約的祀宴藝術，有別於傳統辦桌菜色，令信眾耳目一新。

農曆3月15為財神聖誕日，武德宮於聖誕日深夜11點跨夜舉辦「法藍瓷宴王」活動，為財神趙公明祝壽，為了展現與眾不同的財神文化，廟方與法藍瓷公司合作，以30件法藍瓷器皿盛裝各式雕工細膩的素齋。

武德宮主委林安樂表示，法藍瓷公司由台灣創立，在中國大陸景德鎮生產各式藝術陶瓷器，其中「故宮三寶」限量品，以浮雕呈現北宋山水畫「谿山行旅圖」、「萬壑松風圖」、「早春圖」，結合財神聖誕與法藍瓷的「法藍瓷宴王」，可說是台灣的創舉。

敬奉神明的祀宴俗稱宴王，「法藍瓷宴王」以精美瓷器與瓷製藝術品，作為裝盛祀品的器皿，打造極致宴王。另外，廟方還安排「宋宮密史之會國母」歌仔戲、北港百年藝陣金聲順開路鼓酬神，上萬名信眾漏夜參與祝壽大典。

(中時)