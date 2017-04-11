嘉縣議長盃桌球賽 縣長議長秀球技

縣長張花冠和議長張明達也親自下場比畫開球。（呂妍庭攝）

縣長張花冠和議長張明達也親自下場比畫開球。（呂妍庭攝）

「2017年議長盃桌球賽」橫跨老中青小各年齡層，堪稱嘉義地區最具規模的年度桌球賽事。（呂妍庭攝）

「2017年議長盃桌球賽」橫跨老中青小各年齡層，堪稱嘉義地區最具規模的年度桌球賽事。（呂妍庭攝）

「2017年議長盃桌球賽」橫跨老中青小各年齡層，堪稱嘉義地區最具規模的年度桌球賽事。（呂妍庭攝）

「2017年議長盃桌球賽」今11日上午在朴子市縣立體育館舉行，縣長張花冠和議長張明達也親自下場比畫開球，張明達表示，今年參賽人數多達1408人，橫跨老中青小各年齡層，堪稱嘉義地區最具規模的年度桌球賽事。

張明達指出，議長盃桌球賽不僅僅鼓勵全民一起運動，培養正當休閒及增進情感交流，最重要的是要培養桌球運動成為全民運動，同時提升桌球選手的競賽力，今年社會組就有好幾位國手遠從台北、屏東而來，顯示這場賽事已受到全國桌球界肯定。

為期4天的比賽，共有國小3、4、5、6年級、國中、機關團體及社會組等男女組78隊報名參加，除運動不分男女老少，最重要是提供小選手競賽舞台，對提升嘉義縣整體桌球實力加分不少。

嘉義縣議長盃桌球賽2007年開辦，參賽隊伍從第一年的61隊679人，一路增加到2017年的78隊1,408人，張花冠說，報名參加議長盃桌球賽的隊伍和人數一年比一年多，越辦越好，越辦越大，大家難得有時間和機會聚在一起，利用桌球比賽可以和老朋友見見面，以球會友，熱絡彼此情誼。

(中時)