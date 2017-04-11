張景森批三環三線浮濫 新北回擊：全面檢視所有軌道建設

新北市府發言人張其強重砲回擊行政院政務委員張景森。（葉德正攝）

行政院政務委員張景森今在臉書痛批新北市，直指新北市前瞻計畫軌道建設只能做核定的舊計畫，其原因就是「舊支票已經付不完了嘛！」並認為三環三線是朱立倫浮濫開出的負擔不起的政見，新北市回擊，要求討論所有軌道建設申請內容是否浮濫。

新北市發言人張其強表示，若張景森政委認為新北市的三環三線是所謂的「浮濫」、「負擔不起」，請張政委公開建議行政院停止三環三線後續推動，並且利用這次公聽會的機會，一起討論所有的「軌道建設」申請內容，是否「浮濫」，是否只是政黨為了明年的選舉進行地方綁椿？

張其強說，新北市針對這次「前瞻基礎建設計劃」都是以新北市的未來發展，400萬市民共同需要，不論是環狀線二期，萬大中和樹林線，以及汐止民生線，都已通過中央的可行性評估；所謂「象徵性動工」，歡迎包括張景森政委在內，隨時都可以到淡海輕軌，安坑輕軌，三鶯線的施工現場，為辛苦的施工人員加油打氣。

張其強也說，張政委約見各地方縣市討論前瞻計畫，希望張政委辦公室能公布通知各縣市開會的時間，因為新北和台北市一樣，遲遲等不到開會通知，也根本不確定會不會找他們開會，只能在媒體上看到高雄、台南、台中、桃園滿載而歸。

(中時)