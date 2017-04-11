桃園市農業博覽會試營運 上萬份好禮免費拿
「桃園農業博覽會」22日至5月14日將在桃園市新屋區試營運，桃園市政府為讓參訪民眾了解桃園市農業特色，將美好記憶帶回家與親朋好友分享，今 (11)日宣布聯合桃園市伴手禮協會、金蘭食品、手信坊提供超過1萬份好禮。
桃園市副市長游建華表示，桃園市是稻米之鄉、山海觀光、產業豐沛、擁有多元民族文化的城市，更是台灣國際門戶，具有全台最大草花生產地及北台灣米食之鄉之美名，為了推展桃園農業，感謝企業共襄盛舉。
桃園市政府經濟發展局長朱松偉指出，為了讓農業博覽會更具特色，特別邀請「桃園市伴手禮協會」設計紀念好禮，除提供1,200份專屬商品禮盒讓市府運用，試營運期間也可在美食專區買到。
朱松偉說，金蘭也提供6,000瓶甜辣醬，要讓服務農博的志工品嚐；手信坊也有1,500份的妃妃棒、牛奶小麻糬及星星樂餅乾共2,500份，提供參觀貴賓與報名「輕旅行．低碳遊」的朋友們品嚐。
(工商)
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