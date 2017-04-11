乏人問津! 海口故事園區展開活化
張朝欣／雲林報導
口湖鄉海口故事園區斥資7100萬元興建，是雲林沿海唯一的免費露營區，但由於位處偏僻且缺乏行銷，乏人問津，口湖鄉公所11日展開設備整修，同時連結周邊景點，要讓蚊子園區重現生機。
近年來露營風氣盛行，民眾上網發現海口故事園區可免費露營，到了現場才發現園區設備老舊缺乏管理，紛紛向口湖鄉公所反映，希望能加以整修、增加供電等周邊設備，若有需要，酌收清潔費也可接受。
口湖鄉長林哲凌表示，海口故事園區由縣政府斥資7100百萬元興建，2013年9月完工啟用，面積約21公頃，鄰近金湖漁港與海堤，夕陽如詩美不勝收，主要訴求海岸原始風情，但因位處偏遠且缺乏行銷，知道的人並不多。
去年9月林哲凌就任鄉長，即著手展開活化，今年1月縣府委託鄉公所管理園區，並共同向觀光局爭取1500萬元經費，展開園區設施整修，並將與在地社團合作派員進駐，提供旅遊資訊與露營服務。
縣府城鄉發展處長黃凱達說，海口故事園區周邊有成龍溼地、宜梧滯洪池、馬蹄蛤生態館等景點，形成海口地景園區，只要善加規劃，提供露營者完善設備與旅遊資訊，一定可以吸引休憩人潮，促進地方發展。
(中時)
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