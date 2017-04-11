監視器露餡 警上門逮偷車賊

吳姓偷車賊被逮。(郭韋綺翻攝)

高雄市岡山警分局彌陀分駐所近日接連有民眾報案，指家中重機車遭竊，甚至有被害人電動自行車也不翼而飛。警方調閱住家監視器畫面，眼尖的員警發現嫌疑人身影相當熟悉，經比對，懷疑是轄區治安人口吳姓男子。

警方掌握對象後，昨(10)日前往吳男住鐵皮屋查緝，當時他正在睡覺，見警方找上門搜索嚇醒，隨即在屋內找到失竊自行車；另一台遭竊重機車，他也帶警方找到放置地點。

警方說，吳男為毒品治安人口，稱沒有交通工具，所以偷竊機車代步。全案依竊盜案移送橋頭地檢署偵辦。

(中時)