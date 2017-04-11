對數字計算有困難 身心障者玩「皮」月賺3萬
來自安南區25歲的小廷（化名）因先天對於辨別、計算數字有困難，領有輕度身心障礙手冊，畢業後原從事行政作業員的工作，但因身體不適應輪大夜班的勞累而辭職，因緣際會下接觸到勞工局身障者職訓班，現已自行擺攤創業，月收入可達3萬左右。
勞工局近年來為身心障礙者開辦職業訓練課程，與一般的職訓班不同，需依據每個學員不同的身心障礙程度，決定教學速度，因此有些課程須長達半年到一年不等。不過，大部分身障者結訓後也都擁有自力更生的能力，今日勞工局邀請25歲的小廷現身分享創業的甘苦談。
小廷先天對於數字相當不在行，不僅無法數數計算，對於時鐘上的數字也無法準確地辨別，因此領有輕度身心障礙手冊，高中美容美髮科畢業後，就在工廠內從事作業員工作，但輪班的生活，讓小廷身體不堪負荷，沒多久就辭去工作。
因緣際會下，小廷接觸到皮革手作品，一頭栽進皮雕製作的世界，她說，雖然皮雕的打版、雕刻細節有一定的困難，但她會不停地嘗試突破，看見完成品時，也會很有成就感。
小廷現不僅是手工皮雕達人，也考取台南街頭藝人的證照，且西港知名的慶安宮也特地找上小廷，請她幫忙製作文創鯉魚公皮雕，受到不少信徒青睞。
勞工局長王鑫基表示，去年身障者職訓班平均就業率達75%，今年自4月起至9月將陸續開班，歡迎身障者踴躍參加習得一技之長。
(中時)
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