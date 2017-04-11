師大附中校慶警入校園 校友會4點聲明

國立師大附中校友會今天針對70周年校慶發生警察入校園引發的風波，發表4點聲明，期待這次風波讓學校師長與學弟妹能更積極對話，找到新的平衡點。學校對學生需求，能儘可能給予正面回應。

4月9日師大附中70週年校慶慶祝大會時發生電力中斷、學生懸掛布條，學校召喚警察進入校園等事，引發社會各界及附中廣大校友關注。師大附中校友對此風波發表4點聲明。

一、溢歡樂氣氛的70週年校慶，以這種方式引發注目，令人遺憾。

二、懸掛布條事屬意見表達，就附中自由學風，不必大驚小怪，縱使對表達方式有不同看法，也請給學弟、學妹更大的尊重與包容。身為校友，長期承受附中校訓「人道、健康、科學、民主、 愛國」的洗禮，也堅信，學弟反映和校方回應過程，都可進一步討論，希望整件事情能夠同樣在附中校訓揭櫫的精神，進行和平、理性、真誠溝通。

三、至於電力中斷與召喚警方，教育部長表達「輕率動用警察是不適當的」看法，校友會表達肯定。但應該弄清楚事實，既然教育部已要求學校提出報告，希望學校把完整事件處理經過，坦率向社會說明。若有處理不盡妥當，應研擬嚴謹SOP作為未來的依循；若是外界有誤解，也應予澄清。

四、關於學生提出訴求，初步瞭解包括校慶活動籌備、社團活動的空間與支持等，師生間應多溝通，相信學校會認為隨時有溝通機會，但從學生反應來看，校內師生溝通還可作的更好，對學生需求，學校也應儘可能給予正面回應。

校友會最後也感謝各界對附中的關心，但也呼籲各界給學校師生一點空間，過多的鎂光燈無助於學生的生活和學習。 1060411

(中央社)