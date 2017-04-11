地緣政治情勢緊張 港股收黑近四周最低

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香港股市今天收在四周來的低點，主因北韓和敘利亞引發的地緣政治緊張情勢削弱投資人的風險胃口。

中國海關部門發出官方命令，要求貿易公司退回從北韓進口的煤炭，煤價今天暴跌近4.8%，拖累煤礦業股價，導致能源類股跌勢最重。

香港股市恆生指數下跌0.72%，或173.72點，收在24088.46點；國企股指數下跌0.9%，收在10165.98點。

不過，上海證券交易所綜合股價指數上漲0.60%，或19.58點，收在3288.97點；深圳證交所綜合指數也上漲0.69%，或13.88點，收在2022.38點。1060411

(中央社)