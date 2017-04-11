韓孝珠主演人狼 與鄭雨盛姜棟元飆戲

南韓演員韓孝珠確定參加新片「人狼」的演出，她將在片中飾演女主角「李允姬」（音）一角。

南韓「亞洲經濟」指出，電影「人狼」改編自日本同名漫畫，由南韓著名導演金知雲執導，鄭雨盛與姜棟元已經確定演出此片。

據報導，韓版「人狼」把故事設定在假想的未來，南韓和北韓經歷7年的準備，有意設立統一政府，在此過程中，贊成和反對統一的兩派勢力爆發了一系列矛盾衝突。1060411

(中央社)