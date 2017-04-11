前WINNER成員南太鉉自立 傳自組公司
南韓男團WINNER前成員南太鉉退出團體後，今天傳出已登記個人商標，將以樂團形式重新開始音樂相關活動。
南太鉉今天在個人Instagram帳戶上傳一張法人登錄證截圖照片，公司代表寫著他自己的名字，名為「South Buyers Club」的公司設立日期為3月30日。
但他並未在照片下留言說明詳細狀況，引發外界好奇。
韓媒「體育東亞」報導，和南太鉉有關的人士表示，南太鉉退出WINNER後也有收到其他公司的邀請，但他想按照自己的想法進行活動，因此登記了個人商標。
該名人士也表示，南太鉉最近組了樂團，計畫以樂團為主，開始進行音樂相關活動。
南太鉉原為南韓知名經紀公司YG娛樂旗下歌手，在《WIN:WHO IS NEXT》節目中勝出，2014年8月與其他成員正式以WINNER團名出道。但YG娛樂去年10月宣布南太鉉因心理問題暫停演藝活動，11月底宣布正式退出團體，並離開公司。（譯者：中央社廖禹揚）1060411
(中央社)
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