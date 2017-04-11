鴻海高價搶親東芝 打亂日本政府布局

日本東芝公司財務大洞不是秘密，投資人如今好奇的是該公司要如何爬出谷底。鴻海集團出資3兆日圓搶標東芝記憶體，讓較青睞由本國企業買下的日本政府面臨布局遭打亂的情況。

彭博科技專欄作家高鳴燦（Tim Culpan）撰文指出，出售記憶體事業似乎是東芝脫離泥沼最有力的方式，但東芝與日本政府對希望倚賴何種方法脫困有些挑剔─亦即，搶標者只要是日本人都好。

跡象顯示，中國搶標者最不受歡迎，西方買家或許還可以，南韓人也可以接受。

日本經濟產業大臣世耕弘成（Hiroshige Seko）近日在例行記者會提到，半導體產業攸關日本成長策略。不過他也立即指出，政府不會介入企業與搶標者之間。

鴻海集團郭台銘打亂了日本官方的計畫。重點是，郭台銘是台灣人。這項區別在日本很清楚，但鴻海多數工廠、資產及員工都在中國的事實，引發關切。

郭台銘5年前堅持搶親夏普公司（Sharp Corp.），惹惱了日本的當權勢力，現在他又進場提出比競爭對手SK海力士公司（SK Hynix Inc.）與博通公司（Broadcom Ltd.）高出50%的價格，要買東芝的記憶體事業。

這代表他不能被忽視。他的出價若是接近或甚至僅略高於其他競爭者，東芝還有找理由認定鴻海不適合的空間。郭台銘出資3兆日圓（約270億美元），東芝就必須嚴肅看待他，尤其在他曾堅持不懈，最終成功追到夏普的情形下。

這項出價迫使東芝從其他買家尋求更優越的條件，很可能讓一些人退出爭奪戰。那不表示鴻海最終會付3兆日圓。可以肯定的是，透過若干條款、實地查核（Due Diligence）和強硬的談判技巧，郭台銘將把價格壓低，一如他併購夏普時的作法。

東芝與日本政府盡全力想阻止外國買家得手，不過郭台銘手上有的是錢。1060411

(中央社)