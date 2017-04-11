高雄擴大唾液篩檢活動 全面開跑
高雄市衛生局2017年擴大唾液篩檢活動11日全面開跑，衛生局呼籲請有感染風險之虞的民眾，可在空窗期後（6─12週），到全市各衛生所、雄健康合約診所、陽光酷兒中心等單位，支付200元取得唾篩試劑，如果初步篩檢呈現陽性反應，毋需過度驚慌，應前往衛生局（所）或愛滋病指定醫院進一步確認檢驗。
小偉剛從大學畢業，在入伍前3個月發生不安全性行為，因擔心自己的健康狀況，經由高雄市衛生局彩虹逗陣聯盟臉書得知唾篩計畫的訊息，發現這是簡便又隱密的篩檢方法，進而到衛生局購買試劑，在家自我檢查後發現初步篩檢結果陽性。
小偉後續在衛生局專業輔導下協助轉介至愛滋病指定醫院，確認檢查結果並安排就醫，小偉目前健康狀況良好，非常感謝衛生局提供完善服務。
衛生局表示，去年藉由唾篩試辦計畫發現3名陽性個案，陽性率達1. 85%，發現率高，即時治療成效好。
衛生局今天在三民區元成診所，協同全市雄健康合約診所，人和藥局、陽光酷兒中心等單位，與衛福部疾病管制署同步辦理全面啟動「在家愛滋病毒唾液快速自我篩檢」記者會。
衛生局表示，今年擴大推廣試劑發放，除透過衛生局、所轄衛生所，更結合雄健康厝邊合約診所、人和藥局等54處人工服務發放外，另於陽光酷兒中心、夢想家咖啡店、驛站，銀河三溫暖、Hi man spa等多處設置自動販賣機，民眾更可就近運用萊爾富、全家及OK便利商店以取貨付款方式取得試劑，在家進行自我檢測，方便又快速。
衛生局指出，此活動預計執行至12月15日或試劑發放完畢為止，請民眾把握機會行動要快，接受篩檢掌握健康愛自己，完成篩檢後只要到服務網頁登錄結果，除可領回200元，還可填寫問卷抽超商禮券。
(中時)
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