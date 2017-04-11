王思聰好事近了？ 網紅女友坐大腿曬鑽戒

王思聰和網紅豆得兒近日被目擊同遊成都。（圖／取自微博）

豆得兒被爆在朋友圈曬出鑽戒照，坐姿看來是坐在王思聰大腿上。（圖／取自微博）

大陸首富萬達集團董事長王健林之子王思聰，日前和網紅美女「豆得兒」一起到成都逛精品店，卻因手拿飲料而被攔住，他問女店員「你不認識我？」怎料對方秒回「不認識」，讓他踢到鐵板，在網上造成熱議。而和他一起出遊的豆得兒，近日被爆在朋友圈秀恩愛，尤其手上一枚鑽戒相當搶鏡，引來外界猜測難道兩人好事近了？

王思聰向來被認為換女友速度之快，且每任女友幾乎都是網紅，這回對象是之前就傳過緋聞的豆得兒，近日有網友爆料，稱豆得兒在朋友圈貼出自己和王思聰同遊的照片，表示這幾天他們從澳門玩到成都，其中一張照片，兩人穿著情侶裝、情侶鞋，女方看似坐在男生的大腿上，還秀出手上的一只大鑽戒，不禁令人猜想他們是否修成正果，還因此登上微博熱搜榜，引發不少討論。

事實上，去年7月兩人就曾被目擊在三里屯逛街，王思聰還貼心地幫忙提戰利品，但他後來又和另名網紅雪梨傳出戀情，這段戀情便不了了之。接著王思聰與雪梨分手後，今年3月再被曝和豆得兒買路邊串烤回老家，兩人疑似復合，這次兩人到成都出遊，則被路人拍到晚餐過後牽手散步離去，相當甜蜜，戀情看似十分穩定。

(中時電子報)