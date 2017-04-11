疑似產後憂鬱症 婦人抱2歲嬰墜樓
台南佳里下午發生一起母親抱幼子墜樓意外，母女兩人從六樓自家房間窗台落下，剛好掉落在後方鐵皮加蓋的浪板上方，目擊民眾聽到巨響到屋外查看，孩子嘴角流血，被受傷的媽媽緊抱，立即報案，警消到場將兩人送佳里奇美醫院急救，現轉送永康奇美加護病房觀察中，暫無生命危險。
警方調查，40歲曾姓婦人疑似因為產後憂鬱症發作，今日下午近2時趁著丈夫替小孩泡牛奶時，抱著兩個月大的女嬰從走到房間開窗往外跳，她的丈夫發現時已來不及制止，到案說明時情緒相當激動。
警方據報趕到現場蒐證，發現摔下來位置鐵皮浪板明顯凸起，住戶表示雨季將至，前幾天才換新的鐵皮浪板，若是原來的玻璃纖維材質屋頂，後果將不敢想像。
據了解，女嬰為顱內出血、左大腿骨折；母親有顱內出血、肋骨骨折、肝臟撕裂和肋骨骨折等，目前正在永康奇美醫院加護病房觀察中。
(中時)
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