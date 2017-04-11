中市南屯工安意外1死2傷 都發局將勒令停工

我要評比

台中新南屯區豐偉路一處工地今天（11日）下午發生吊車吊臂摔落意外，造成工人1死2傷，市府都市發展局表示，工地防護措施明顯不足，將勒令停工，並要求提改善計畫才能復工；市府勞檢處說，該工地勞安部分雖屬中央權管範圍，已派員檢查。

都發局針對這起工安意外指出，初步了解疑似工程進行拆除塔吊時，吊臂掉落造成工人傷亡，工地防護措施明顯不足，將依建築法第63條規定，給予勒令停工處分，要求廠商提改善計畫始能復工，另得依法裁處1萬8000元至9萬元罰鍰。

此外，台中市勞動檢查處也說，依職業安全衛生法，若該工地有發生危險之虞，得勒令停工，並依規定處3萬元至30萬元罰鍰。

(中時)