旺年天團招新血 10％錄取率50位役男搶破頭

第10代「旺年天團」海選，有50位役男熱血報名。（葉德正攝）

新北市民政局近日舉辦第10代「旺年天團」海選，即使僅有10%超低錄取率，海選消息一出依舊有50位役男熱血報名，在第一階段書面評選後，共有10位役男將帶來現場表演，捉對廝殺爭取5位天團成員寶座。

民政局長江俊霆局表示，新北市自103年成立地方政府唯一的替代役役男公益表演團體「旺年天團｣， 3年來獲得社會各界好評，除在新北市各區銀髮族共餐巡迴表演外，也有許多社福機構邀約，不僅能充實役男服役的生活，同時又能從事公益活動，提升替代役役男服役的價值也更具有意義。

前來徵選的三峽區公所替代役男黃另伍擁有電吉他、木吉他自彈自唱經歷10年，曾參與全台各大音樂祭演出如春吶、臺中搖滾音樂祭等，累積許多豐富表演經驗，就學時也曾在高雄音樂教室教導吉他，現場並以吉他彈唱，演出節奏輕快的青蘋果樂園，由於旋律大家耳熟能詳，立刻吸引眾人目光，獲得好評。

而另一位參加海選的役男夏大開，更是《網路溫度計》票選十大台灣獨立樂團「輕晨電」的鼓手，曾參加台中跨年演場會及多場巡迴表演，當一聽到新北市有成立替代役表演團體「旺年天團」時，非常積極想加入，希望在服役過程中能發揮打鼓專長，帶給長輩歡樂。

民政局兵役勤管科長賴小萍說，旺年天團的海選由現任團員以及擁有多年駐唱經驗的天團經紀人擔任評審，確定入選後每月還會挑選兩天團練培養默契，並且討論表演節目，目的就是提供銀髮族最有感的歡樂表演。

(中時)