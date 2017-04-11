旺年天團招新血 10％錄取率50位役男搶破頭
新北市民政局近日舉辦第10代「旺年天團」海選，即使僅有10%超低錄取率，海選消息一出依舊有50位役男熱血報名，在第一階段書面評選後，共有10位役男將帶來現場表演，捉對廝殺爭取5位天團成員寶座。
民政局長江俊霆局表示，新北市自103年成立地方政府唯一的替代役役男公益表演團體「旺年天團｣， 3年來獲得社會各界好評，除在新北市各區銀髮族共餐巡迴表演外，也有許多社福機構邀約，不僅能充實役男服役的生活，同時又能從事公益活動，提升替代役役男服役的價值也更具有意義。
前來徵選的三峽區公所替代役男黃另伍擁有電吉他、木吉他自彈自唱經歷10年，曾參與全台各大音樂祭演出如春吶、臺中搖滾音樂祭等，累積許多豐富表演經驗，就學時也曾在高雄音樂教室教導吉他，現場並以吉他彈唱，演出節奏輕快的青蘋果樂園，由於旋律大家耳熟能詳，立刻吸引眾人目光，獲得好評。
而另一位參加海選的役男夏大開，更是《網路溫度計》票選十大台灣獨立樂團「輕晨電」的鼓手，曾參加台中跨年演場會及多場巡迴表演，當一聽到新北市有成立替代役表演團體「旺年天團」時，非常積極想加入，希望在服役過程中能發揮打鼓專長，帶給長輩歡樂。
民政局兵役勤管科長賴小萍說，旺年天團的海選由現任團員以及擁有多年駐唱經驗的天團經紀人擔任評審，確定入選後每月還會挑選兩天團練培養默契，並且討論表演節目，目的就是提供銀髮族最有感的歡樂表演。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。