千歲團出遊踏青 醫護志工看顧高規格

我要評比

衛福部苗栗醫院附設護理之家今天舉辦春遊活動，22名平均80歲以上的長者首度造訪鄰近景點「客家圓樓」，其中最高齡已經97歲，院方出動23名醫護、志工人員陪同，高規格照護。

苗栗醫院附設護理之家春遊活動堪稱「千歲團」，院方做足準備，除事前審慎評估團員的健康狀況外，今早出發前，又再次逐一檢視確認長輩身體是否允許，並向台中市政府租借身心障礙專用的大型復康巴士接送，另外也安排家屬、醫護、社工、志工等23人陪同前往。

儘管出遊地點是近在咫尺的景點「客家圓樓」，車程僅需10分鐘，參加的22名長輩卻都是頭一遭造訪。爺爺、奶奶們乘坐輪椅，一抵達現場，看到福建客家土樓式的圓形建築外觀，不禁笑開懷，直說「按靚喔！（客語：很漂亮）」

苗栗醫院院長許振榮也抽空陪同隨行，熱心導覽為長者介紹圓樓內陳設，勾起不少長者的客家文史記憶。

許振榮指出，護理之家長者多半行動不便，鮮少有機會出遊，透過戶外活動能夠促進住民、家屬及醫療照護團隊間情誼，也有助於提升長者環境感官刺激，放鬆身心靈，鼓勵家有長輩的民眾，利用春暖花開季節，多陪長者踏青走走。1060411

(中央社)