網友貼白海豚死亡照片 相關單位查無實證

一名謝姓網友在「爆料公社」貼照片指彰化有1隻白海豚被漁網纏繞致死。不過，包括海巡單位以及彰縣農業處都查無實證。對於網友貼出的照片也感到疑惑。

謝姓網友在「爆料公社」貼出3張海豚在王功海邊被漁網纏繞致死的照片，大罵漁民為了自己的利益不顧海豚的死活，不珍惜海洋資源。社友詢問是否已通報相關單位，謝男回應表示，是釣友的朋友拍的，自己只是受託爆料。

海巡署四一大隊指出，經查證照片上所指地點管轄的王功安檢所，安檢所指出這幾天並未接到通報有海豚在沙灘上死亡。

彰化縣政府農業處副處長郭至善也說，沒有接到通報，也和中華鯨豚協會聯絡也查不到最近有白海豚在王功海岸死亡的通報，無法證實照片上白海豚死亡的時間和地點。

他表示，將加強向漁民宣導廢棄漁網不要亂丟，以免影響海洋生態，也將向中央爭取經費補助，清除海底廢棄的漁網。1060411

(中央社)