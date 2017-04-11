歸化國籍 內政部：無不良素行標準有必要

移民/住人權修法聯盟主張，歸化國籍的無不良素行只要以無刑事紀錄認定即可。內政部今天說，輕罪如從事性交易、酒駕等雖無刑事紀錄，但會影響社會秩序，訂定無不良素行有必要性。

內政部指出，移民/住人權修法聯盟今天召開無菌身分證移盟記者會，主張政府應審慎評估，以微罪不罰原則，刪除國籍法第3條，歸化國籍須具備無不良素行要件規定，只要以「無警察刑事紀錄證明之刑事案件紀錄」來認定即可。

內政部表示，犯罪有重罪與微罪之分，犯罪情節嚴重者會記載於警察刑事紀錄證明中，輕微犯罪如竊盜、從事性交易、酒醉駕車等，雖不會記載於警察刑事紀錄證明中，但仍會影響社會秩序、家庭倫理及國家法益，國人有微罪須受相關法規處罰，外國人有微罪無觀察期即可申請歸化，非國人所能接受，故無不良素行訂定有其必要性。

內政部戶政司說，國籍賦予是國家主權行使，外國人有權選擇歸化某一國家，各主權國家亦有權依據國家利益制定法律，決定何人為其國民，世界多數國家如美國、加拿大、英國、法國、日本、韓國、新加坡、澳洲、紐西蘭、菲律賓、越南等國，對於申請歸化者均規定須具備良好品德，以避免移入人口影響國家安全及社會秩序，台灣亦不例外。

以美國而言，內政部說，未給付子女教育費用、曾有酗酒或毒品濫用行為即認為品行不端；日本將酒駕、過失犯罪、竊盜等列為非素行善良。有關外國人申請歸化須具備「無不良素行，且無警察刑事紀錄證明之刑事案件紀錄」的要件，是公正客觀，國籍法明定無不良素行的認定辦法，由內政部邀集專家學者及社會公正人士共同研議。

內政部指出，今年3月15日及4月10日邀集專家學者、社會公正人士及婦女新知基金會、台灣國際家庭互助協會、台北市賽珍珠基金會共同討論，希望藉由討論平台廣納各界意見。

目前依與會人員意見，兼顧新住民權益及國人觀感，對於微罪部分，僅擇較重部分予以認定為不良素行，例如因犯罪受緩起訴處分確定或拘役、罰金或緩刑判決確定（過失犯罪者，不包括在內）、違反社會秩序維護法情節較重且發生機率較高的案件（如吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品、意圖鬥毆而聚眾）、有事實足認無正當理由不盡法定扶養配偶或未成年子女義務、有習慣性家庭暴力行為或損害公共利益情節重大者。

內政部說，凡認定有不良素行者，如經一定觀察期間2到3年後未再有不良素行，即認定為無不良素行，仍可申請歸化國籍，兼顧當事人權益及國家利益。

對於移民/住人權修法聯盟以行動劇描述外籍配偶受到家暴離家，因未盡法定扶養子女義務，被認定素行不良無法申請歸化，內政部澄清指出，目前辦法草案是規定「有事實足認無正當理由不盡法定扶養配偶或未成年子女義務」，是規範惡意遺棄重病配偶或未成年子女者，對於外配因受家暴離家，無法親自扶養子女，非無正當理由範圍，自不會將之認定為素行不良。1060411

(中央社)