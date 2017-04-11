工地天車墜落 1人不治2人骨折
台中南屯區豐偉路一處工地今天下午傳出工安意外，工地天車載送3名工人往頂樓時，途中失速掉落，1人送醫不治，另2人意識清楚，全身多處骨折。
台中市消防局今天下午接獲民眾報案，立刻派遣相關救援人力前往現場救援，消防人員到場時，1名年約30歲男子現場已無生命跡象，緊急送醫搶救。
消防局指出，另有2名掉落的工人，卡在6、7樓之間，消防人員依序將2人救出，37歲男子左手骨折，另名31歲男子頸椎痛、胸悶，均意識清楚，緊急送醫救治。
醫院表示，30歲男子到院前，已無沒有生命跡象，經過30分鐘急救後宣告不治；另2人意識清楚，全身多處骨折。
行政院勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任朱金龍說，失事工地準備拆掉塔式型起重機，要拆卸爬升籠過程未做好固定，爬升籠從10樓滑落到6樓，卡在6樓地方，其中1人在爬升籠撞擊時摔落，撞到斜撐，另2名在爬升籠中被雲梯車救下來，塔吊拆除作業停工，再追究有無過失責任。1060411
(中央社)
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