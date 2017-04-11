貨櫃車交流道翻落山坡 駕駛當場死亡

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一輛貨櫃車下午3時多，行經國道3號南向2.4公里轉瑪東系統交流道轉彎時衝出護欄，貨櫃車從超過10公尺的高架墜落到山坡，62歲莊姓駕駛當場死亡。

基隆市消防局獲報後，調派百福、安樂消防分隊趕往現場救援，警消抵達現場時，貨櫃車卡在山坡且車頭側翻，消防員動用破壞器材切割駕駛座，並撐住車體後拉出莊姓駕駛。

安樂消防分隊分隊長古芝華表示，莊男拉出時身上有多處骨折，已明顯死亡，後續將交由警方處理。

根據後方行車記錄器顯示，貨櫃車行經國道3號南向2.4公里轉瑪東系統交流道出口轉彎處時，疑似貨櫃重心偏移，駕駛雖已多次踩煞車，但為時已晚衝出護欄墜落到山坡。

現場煞車痕跡超過100公尺，碎片散落四處，就連電桿也因受到劇烈撞擊斷裂墜落到地面，後方男性駕駛見狀大喊「阿！翻了，翻了！」，一旁女性趕緊要駕駛停車，「怎麼這麼恐怖，你開前面一點，我現在好緊張，不知怎麼打電話」。

國道警方表示，現已派員趕往現場處理，確切肇事原因仍有待後續調查後才能釐清。1060411

(中央社)