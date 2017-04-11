貨櫃車交流道翻落山坡 駕駛當場死亡
一輛貨櫃車下午3時多，行經國道3號南向2.4公里轉瑪東系統交流道轉彎時衝出護欄，貨櫃車從超過10公尺的高架墜落到山坡，62歲莊姓駕駛當場死亡。
基隆市消防局獲報後，調派百福、安樂消防分隊趕往現場救援，警消抵達現場時，貨櫃車卡在山坡且車頭側翻，消防員動用破壞器材切割駕駛座，並撐住車體後拉出莊姓駕駛。
安樂消防分隊分隊長古芝華表示，莊男拉出時身上有多處骨折，已明顯死亡，後續將交由警方處理。
根據後方行車記錄器顯示，貨櫃車行經國道3號南向2.4公里轉瑪東系統交流道出口轉彎處時，疑似貨櫃重心偏移，駕駛雖已多次踩煞車，但為時已晚衝出護欄墜落到山坡。
現場煞車痕跡超過100公尺，碎片散落四處，就連電桿也因受到劇烈撞擊斷裂墜落到地面，後方男性駕駛見狀大喊「阿！翻了，翻了！」，一旁女性趕緊要駕駛停車，「怎麼這麼恐怖，你開前面一點，我現在好緊張，不知怎麼打電話」。
國道警方表示，現已派員趕往現場處理，確切肇事原因仍有待後續調查後才能釐清。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。