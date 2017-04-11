下車排檔沒打好 無人車撞人又撞車

郭男閃避不及被撞，右手骨折送醫急救。（呂妍庭翻攝）

廖姓婦人將車子停在嘉義市雅竹路一處斜坡上，便拔鑰匙下車，卻忘記把排檔打入停車檔，也沒拉手煞車，不料車子開始往下滑，不但撞到早起運動的郭姓男子，還連撞路邊6輛自小客車才停住，造成郭男右手粉碎性骨折送醫開刀，事後婦人急忙趕到醫院賠不是。

警方表示，記者退休的郭姓男子早上6點15分和太太在住家附近運動，一輛無人駕駛的自小客突然沿著外側車道往下滑，郭男閃避不及遭撞倒，而肇事車又往下滑，連撞波及路旁6車才停下來，調查發現該車至少滑行250公尺才停住。

(中時)