男攜毒墾丁助興 返程遭警查獲

蘇姓男子(右)攜毒被抓。(郭韋綺翻攝)

高市鳥松分駐所副所長林俊宏、警員侯守謙，日前晚上10時許，在鳥松區中正路執行巡邏勤務，發現騎樓有名男子鬼鬼祟祟，直覺有異，上前盤查，男子見警神色慌張，手上疑似抓有一包白色粉末狀物品，一查發現為三級毒品K他命，重6.52公克。

警方調查，遭查獲蘇姓男子，26歲，有酒駕素行，原本攜帶毒品前往墾丁助興，沒吸食完的留下來準備以後再吸，沒想到回程就被查獲，只能乖乖認罪。員警蘇男年紀輕輕即染惡習覺得可惜，苦口婆心勸告他毒品害人害己，趁早戒除。全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時)