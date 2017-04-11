紅藜好夯！義美向藜農契作10萬噸

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義美與屏東原住民特色農業推動協會簽訂契作合約，總經理高志明（左）到場，排灣族小朋友頭戴紅藜冠歡迎。（潘建志攝）

義美與屏東原住民特色農業推動協會簽訂契作合約，小朋友也頭戴紅藜冠歡迎。（潘建志攝）

義美與屏東原住民特色農業推動協會簽訂契作合約，保證價格收購10萬噸紅藜。（潘建志攝）

義美公司與屏東原住民特色農業推動協會簽訂契作合約，以保證價格收購10萬噸紅藜。總經理高志明11日親自到三地門鄉馬兒部落簽約，他認為許多進口作物價格比台灣原生低，對台灣農業傷害很大，企業要發揮社會責任，提高收購價格。

紅藜是屏東排灣族與魯凱族重要的傳統作物，經分析發現具高抗氧化成分、豐富礦物元素及必需胺基酸，是熱門健康食品。前年底工研院受原民會委託，在屏東推廣種植紅藜，成立「屏東縣原住民特色農業推動協會」，目前已有超過180名會員。

1年多前縣長潘孟安親自拜訪高志明，希望義美做為台灣食品界模範生，能多採購屏東優質農產品，義美因此決定和屏東紅藜農，以高於市價的保證價格契作，收購10萬噸紅藜。昨日雙方簽約，部落以辦喜事的心情歡迎雙方「結良緣」。

高志明說，義美過去曾在屏東收購作物，可惜失敗收場；如今義美採公開收購價格，流程透明化，避免農民受剝削。他也建議政府能多輔導低耗水性、低農藥殘留及高價值農作，原鄉雜糧三寶紅藜、小米、樹豆就是很棒的農作。

協會理事長胡青娥表示，目前坊間收購價格1公斤約500元左右，義美則是1公斤625元，價格好很多。現在所有產量還不足以供應義美所需，今年將力拼種植100公頃紅藜。

(中時)