新北銀髮族免煩惱 戶政服務全方位揪甘心

高齡化社會來臨，新北戶政事務所全面提供銀髮友善服務，讓阿公阿嬤輕鬆使用戶政服務。（葉德正攝）

台灣快速進入高齡化社會，新北市65歲以上老年人口比率有11.81%，更多達401位百歲人瑞，民政局近年積極推動戶政銀髮友善服務，包括戶政巡迴服務、到府服務、戶所愛心專櫃及臨櫃老花眼鏡，要讓長者洽公更便利。

民政局戶政科長顏耀明表示，新北市平均年齡最年長的行政區分別是平溪、雙溪、坪林以及石碇四區，平均年齡都超過45歲，其中居冠的平溪區更高達51歲，而百歲人瑞則集中在新店區，共有68人，這5大行政區同樣是戶政巡迴服務的重點服務區域，占了全體服務人數的58%。

日前，申請身分證到府換證服務的王東明女士也十分特別，高齡105歲的王東明是清末國學大師王國維的長女，個性活潑的她在83歲時毅然決然學習京劇，至今有20多年的戲齡，每週依舊堅持花上數小時「練唱」，十分有精神。

顏耀明說，戶政到府服務已有超過3000位民眾申請，戶政巡迴服務更成功讓1376位偏鄉民眾及銀髮族免去奔波辛勞；而各戶所的愛心專櫃也設有專人貼心服務，讓銀髮族不需排隊久候，服務人員更嚴選國台語雙聲道達人，全面服務銀髮長者。

(中時)