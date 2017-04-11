力推歷史國家風景區 交通部會勘鹿港轉運站
交通部官員11日至鹿港視察國家歷史風景區綠色交通建設計畫，轉運站設置地點引發民代疑慮，彰縣府指出在規劃過程中，皆已做足通盤考量。
常務次長祁文中今天下午率公路總局等相關部會人員到鹿港，在聽取彰化縣政府工務處長林漢斌簡報後，前往「綠色交通計畫」鹿港轉運站預定地、及南門戶地下停車場等四地會勘，彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥、立委陳素月、王惠美，及縣議員涂淑媚和多名里長都全程陪同與會。
魏明谷表示，鹿港300年前曾是全台最大商港，卻缺乏良好交通運輸網，沒有高速公路、也無鐵路通過，且市區內街道狹小，因此縣府規劃在鹿港鎮中正路及建國站口設立轉運站，開闢及拓寬周邊道路，建立動態停車資訊系統及快捷綠能巴士等，也積極爭取捷運從彰化市串聯延伸至鹿港、和美。
涂淑媚質疑，鹿港轉運站地點選在最熱鬧的市區旁邊，站內還規劃小吃及百貨商場等，遊客來到鹿港，還沒出站就被攔截，恐衝擊老街觀光；王惠美則說，轉運站樓高10層、站體過大，恐引發附近居民反彈，呼籲交通部應慎重考量。
工務處回應，日前行政院前瞻計畫已核定彰化縣提案的138.95億元，同意將台中捷運從烏日延伸至彰化市東區，國家風景區綠色交通建設計畫中，亦包含延伸至和美鹿港線的1000萬規劃費；目前擇定的轉運站預定地，已通過中區區域運輸發展研究中心學者專家評估，且是公有地，無取得問題，可在最短的時間興建完工，且未來還可進一步與捷運站共構，已是萬中選一的最合適地點。
(中時)
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