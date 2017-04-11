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力推歷史國家風景區 交通部會勘鹿港轉運站

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力推歷史國家風景區 交通部會勘鹿港轉運站
彰化縣政府積極推動鹿港國家歷史風景區計畫，預計在鹿港鎮中正路與建國路口設置鹿港轉運站。(謝瓊雲攝)
力推歷史國家風景區 交通部會勘鹿港轉運站
交通部官員今天下午至鹿港視察國家歷史風景區綠色交通計畫相關建設，圖為位在中正路與建國路口的鹿港轉運站預定地。（謝瓊雲攝）
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彰化縣長魏明谷(左起)與工務處長林漢斌對中央交通部官員進行簡報說明綠色交通計畫內容。(謝瓊雲攝)
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彰化縣長魏明谷中央交通部官員說明綠色交通計畫內容，其中捷運延伸至和美鹿港線最受地方期待。(謝瓊雲攝)
力推歷史國家風景區 交通部會勘鹿港轉運站
今天下午交通部公路總局官員在常務次長祁文中帶隊下到鹿港視察，聽取彰縣府工務處簡報綠色計畫交通建設內容。(謝瓊雲攝)
力推歷史國家風景區 交通部會勘鹿港轉運站
交通部官員今天下午至鹿港視察國家歷史風景區綠色交通計畫相關建設，首站前往中正路與建國路口的鹿港轉運站預定地現勘。(謝瓊雲攝)

交通部官員11日至鹿港視察國家歷史風景區綠色交通建設計畫，轉運站設置地點引發民代疑慮，彰縣府指出在規劃過程中，皆已做足通盤考量。

常務次長祁文中今天下午率公路總局等相關部會人員到鹿港，在聽取彰化縣政府工務處長林漢斌簡報後，前往「綠色交通計畫」鹿港轉運站預定地、及南門戶地下停車場等四地會勘，彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥、立委陳素月、王惠美，及縣議員涂淑媚和多名里長都全程陪同與會。

魏明谷表示，鹿港300年前曾是全台最大商港，卻缺乏良好交通運輸網，沒有高速公路、也無鐵路通過，且市區內街道狹小，因此縣府規劃在鹿港鎮中正路及建國站口設立轉運站，開闢及拓寬周邊道路，建立動態停車資訊系統及快捷綠能巴士等，也積極爭取捷運從彰化市串聯延伸至鹿港、和美。

涂淑媚質疑，鹿港轉運站地點選在最熱鬧的市區旁邊，站內還規劃小吃及百貨商場等，遊客來到鹿港，還沒出站就被攔截，恐衝擊老街觀光；王惠美則說，轉運站樓高10層、站體過大，恐引發附近居民反彈，呼籲交通部應慎重考量。

工務處回應，日前行政院前瞻計畫已核定彰化縣提案的138.95億元，同意將台中捷運從烏日延伸至彰化市東區，國家風景區綠色交通建設計畫中，亦包含延伸至和美鹿港線的1000萬規劃費；目前擇定的轉運站預定地，已通過中區區域運輸發展研究中心學者專家評估，且是公有地，無取得問題，可在最短的時間興建完工，且未來還可進一步與捷運站共構，已是萬中選一的最合適地點。

(中時)

關鍵字：鹿港轉運站交通前瞻計畫
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