中市水湳中央公園景觀橋梁將施工 4／15起河南路交管
水湳經貿園區整體開發的重要建設中央公園（清翠園），跨越河南路兩側的景觀橋梁工程即將施作，市府建設局自4月15日至9月14日止，將禁止3.3公尺高以上大型車輛，行駛河南路自甘肅路至凱旋路段，其餘小客車、機車仍可通行，請用路人行經管制區減速慢行，遵循交通指示行車，以維交通安全。
建設局指出，中央公園工程基地面積約67公頃，包含公138、公139、公51及公園用地兼供道路使用，範圍廣大；為讓中央公園整體串聯，並提供民眾便利通行動線，該局將於4月15日起，施作一座跨越河南路，並銜接中央公園公139用地及公51用地的景觀橋梁。
考量用路人車安全及使用道路施工，建設局將辦理兩階段河南路自甘肅路至凱旋路段封路改道作業：第一階段於4月15日至24日進行重型臨時施工架施作，將於15日至19日實施夜間(0時至6時)道路封閉施工；其餘時段請大型車輛(3.3公尺高以上)改道自凱旋路、大鵬路、中科路通行，小客車及機車仍可自該路段通行。
第二階段於4月25日至9月14日施工期間須使用河南路約3公尺寬中間道路，大型車輛(3.3公尺高以上)改道自凱旋路、大鵬路、中科路通行，小客車及機車仍可自該路段雙向通行。
建設局表示，中央公園屬於水湳經貿園區整體開發的重要建設，未來將成為都市綠肺，相關規劃道路均考量民眾通行便利及安全性，期待民眾與市府共同努力，讓中央公園如期如質完成，提升區域生活品質。
(中時)
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