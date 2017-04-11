林鄭月娥接獲大陸中央頒布香港特首任命狀

中國政府網11日報導指出，11日香港特首勝選人林鄭月娥在北京正式從大陸國務院總理李克強手中，接獲任命她為中華人民共和國香港特別行政區第五任行政長官的國務院第678號令。

然而事實上，如果不是她當選，當選人未必會這麼自然而然的被大陸中央任命。因為早在今年2月26日，面對大陸可能不會任命特首勝選人時，時任香港特首予以承認，表示「中央政府對行政長官是實質性的任命，不是禮節性的任命」

對於行政長官的產生，為何既要有選舉，又要有中央政府的實質任命，梁振英指出，香港是國家的一個特別行政區，並不是主權國家，因此香港的民主和民主選舉，只可以和一般的地方政府比較，不可以和主權國家比較。民主國家通過地方選舉產生的地方政府，沒有類似香港的立法權力、行政權力和全面的財政支配權力，自治權較香港低。

梁振英強調，香港的高度自治權出於中央的額外授權，亦正是由於這額外授權，中央政府保留了對行政長官當選人的任命權

3月1日時香港政制及內地事務局局長譚志源也強調，香港特別行政區作為直轄於中央人民政府的地方行政區域，特首按香港基本法規定向中央人民政府負責，故特首須由中央人民政府作出實質任命，以具體體現國家主權。在中央人民政府考慮是否任命行政長官時，相信會作出通盤的考慮。一旦有特首選舉當選者不獲中央任命，當局將於出缺的120日後安排重選。

至於香港基本法45條則只寫「香港特別行政區行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命。」

(旺報)