高屏第二條東西快速道路 屏縣府盼早定案
高屏為同一生活圈，居民往來頻繁，目前高屏東西向快速公路「台88線」明顯飽和，加上離屏東市區過遠，交通部公路總局因此計畫興建第二條東西向快速公路，不過路線尚未完全確定，也有用地取得等問題，縣府希望爭取無爭議路段先行定案，不要讓屏東鄉親等待太久。
交通部公路總局辦理「高雄－屏東間東西向第二條快速公路可行性評估案」，建議路線自高雄市仁武區國道10號為起點，往東北以橋梁型式跨越預定的國道7號並設置系統交流道。
路線續往東行進入丘陵區穿越鳳梨山群，跨過高屏溪流域進入屏東後，在堤防路縣道189線、省道台3號與台27線設置地區交流道，並續往東北行於省道台27線南側銜接國道3號，為路廊終點並設置系統交流道。
縣府於3月23日立法院交通委員會考察屏東地區交通及觀光建設時建議，屏東端路線宜作調整，路線過高屏溪後往北偏移，沿屏東機場北側堤防路行經台3線，過台3線後沿既有台電高壓鐵塔路線布設，並新設台3線與終點台27線的交流道。
縣府也希望爭取無爭議路段先行定案，完成可行性評估後，儘快報請行政院核定後進行第二階段環評作業。至於後續路線，及終點台27線與國道3號銜接等問題，因尚涉用地複雜及需求性等問題，需持續協調確認可行路線後，再行推動。
第二條東西向快速公路完工後，對於屏北地區及屏東市居民，來往高雄市區及左營高鐵站，將更加便利。
(中時)
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