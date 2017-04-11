他有槍！ 通緝犯擁槍遭豬隊友出賣 爬牆逃逸仍被逮

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警方查獲改造手槍、子彈與毒品。（胡欣男翻攝）

高姓通緝犯試圖爬牆逃逸，被刺傷後遭逮。（摘自臉書爆料公社）

男子坐輪椅回派出所接受偵訊。（胡欣男翻攝）

高姓男子身背毒品、傷害2條通緝，昨晚與友人搭計程車欲返家，在暗巷遇北市警中山分局巡邏，一時緊張竟開車門狂奔；員警正納悶，高的友人也下車大喊：「他身上有槍！」警方追到鐵欄杆邊，逮捕爬牆失敗、受傷的高男，果真在他身上查獲改造手槍與子彈。

警方表示，昨晚9時30分左右，員警於北市林森北路399巷巡邏，1輛計程車停等許久，乘客遲遲不下車，員警覺得可疑，正要上前關心，車內跳車1名乘客，並往反方向狂奔逃逸。

員警錯愕，準備要追上前；車內另名男乘客跟著下車，對員警大喊：「他身上有槍！」員警奮力追捕逃逸男子，男子試圖攀爬鐵欄杆脫身，但體力不支爬不過，左小腿還被刺傷。

員警發現22歲高姓男子身背2條通緝，其中毒品案係「執」字案，需發監執行；在其身上查獲1把改造手槍與3顆子彈，回男子家中附帶搜索，又起獲毒品咖啡包、K他命與安非他命毒品吸食器。

警方將男子送醫包紮，並無大礙，今天依槍砲、毒品罪嫌送辦，並解送歸案。至於出賣他的「豬隊友」友人，警方暫時排除涉案，僅列關係人。

(中時)