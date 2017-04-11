基隆中元祭放水燈改期？宗親會決議：維持原時間
有163年歷史的雞籠中元祭，今年輪值主普的何藍韓姓宗親會，會中有人提議，因往年在農曆七月中放水燈適逢漲潮，水燈很難放出去，於是提議遵循古禮，改在農曆7月25日舉行，而但宗親會開會後決議，今年仍維持農曆7月14日施放水燈。
宗親會透露，雞籠中元祭早在民國41年以前，都是選在農曆7月下旬海水退潮時舉行，不過民國41年之後，因政府提倡「改善民俗、節約拜拜」，放水燈才提前至農曆7月14日夜晚舉行，不過往年的經驗，因為當時都適逢滿潮，所以放水燈時都需要憑藉人力推往外海，造成險象環生。
除此之外，以往放水燈慶典都在望海巷舉行，宗親會也有人建議，若選在海洋廣場施放水燈，那參觀的遊客也會更多，同時畫面也更好看，希望將今年的放水燈慶典改在海洋廣場，若施放的時間及地點都做更改，則成了60年來首次改變雞籠中元祭的科俗內容。
基隆市長林右昌表示，放水燈在農曆7月14日夜晚舉行已有60年時間，而這60年來順順利利，若要更動日期，除了要尊重各宗親會的意見外，若宗親會真的決議更動時間跟地點，他認為也要以民俗方式「擲筊」，問問老大公的意見。
但昨天經過宗親會的成員開會討論過後，認為今年拋出的議題雖立意良好，但時間上面可能會來不及，加上市府已向中央申請補助700萬元經費，若更改時間地點可能會讓申請補助款遭遇困難，最後決議今年仍維持往年施放的時間和地點，待今年度雞籠中元祭落幕後，再與下屆主普的宗親會討論。
(中時)
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