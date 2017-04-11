嘉市掃街車用再生水 日省百噸水用量
少雨中南部頻缺水，嘉義地區5日起就調整水情燈號為黃燈，進入第一階段限水，嘉義市環保局也調整作業方式，已停止街道及水溝等非急需或非必要用水，估計日省水達百噸。
嘉義市政府環境保護局清潔隊隊長謝英鋒表示，嘉市已有10多年未發生如此明顯的缺水，以往也有水情拉警報狀況，但不久就會降雨，未曾影響公務用水，指清潔工作每日用水約118噸，主要供病媒防治消毒、洗、掃街車減少揚塵及溝渠清理使用，其中沖吸溝泥車每日用水約100噸。
自4月5日接獲水公司函文通知，進入第一階段限水，環保局6日起就依規定停止沖吸溝泥車用水，改採傳統長短勺清溝，並將洗、掃街車改用焚化廠的再生水，病媒防治消毒維持正常作業，換算下來，每日可節省115噸的用水量。
(中時)
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