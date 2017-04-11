OL醉瘋出拳KO護理師 判拘役10天
又是醫療暴力！新北市1名24歲盧姓女子，去年12月與朋友聚餐後，喝得全身爛醉返家，盧父發現女兒身體不適，趕緊將她送往台大金山分院掛急診治療，豈料盧女在護理師替她量血壓的時候發酒瘋，更出拳KO護理師，法院判處盧女拘役10天，可易科罰金1萬元。
法院調查，去年12月間，盧女與友人聚會喝酒，因飲酒過量導致返家後身體不適，而盧父見狀將女兒送醫，但盧女在醫院不斷反抗，竟向替她量血壓的謝姓女護理師猛呼巴掌甚至揮拳，當場在院內狠罵：「不要綁我，現在是什麼情況！」而盧父不斷道歉，還為女兒緩頰：「她這次是喝多了，她平常很乖的！」
謝姓女護理師挨了一記悶拳後當場跌坐在地，臉部呈現紅腫，一旁的醫護人員見狀隨即報案，警方到場後將盧女帶回，她直到隔天酒醒後才配合偵訊，謝姓護理師則在院方的支持下堅持提告。
日前全案經法院審理，依醫事人員執行醫療業務施暴罪，判處盧女拘役10天，得易科罰金1萬元，仍可上訴。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
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