拓展國際視野 朝陽聘國際大師來台講學
為拓展師生的國際視野，朝陽科大聘美國馬里蘭大學營建工程與管理系教授史齊伯(Prof. Miroslaw Skibniewski)為「榮譽天生講座教授」，邀請蒞校講學，讓師生與國際大師面對面。
擔任馬里蘭大學講座教授前，史齊伯曾任教於美國工程界頂尖學府普渡大學，擔任國際學院院長及副校長等職務。20多年來，他一直擔任頂尖國際學術期刊「營建自動化科技(Automation in Construction)」總編輯，為國際營建自動化學術界域之泰斗。
去年，史齊伯教授獲得國際知名「營建與自動化科技、機器人技術協會(IAARC)」終身榮譽會員殊榮，並榮任英國皇家工程學院特聘訪問教授。
朝陽科大校長鄭道明表示，為追求學術卓越與國際化，史齊伯於去年受聘為該校第一位榮譽天生講座教授。此次應邀前來講學，除將針對全校師生發表兩場專題演講外，並將與學術主管進行會談，提供強化研究能量、提升國際能見度，及追求成為國際一流大學之建議方略。
此行除了在朝陽科大的學術行程外，史齊伯教授並將拜訪台灣其他產官學研機構，並應邀至行政院公共工程委員會發表專題演講。
史齊伯畢業於波蘭華沙科技大學，並取得美國卡內基–美隆大學博士學位，現為美國國家工程學院院士審核小組成員、俄羅斯工程院士、波蘭工程院士、美國馬里蘭大學營建工程與管理系教授，其主要研究領域在營建機器人應用與營建自動化，並創立了美國第一個以「營建自動化科技和機器人技術」的教育研究系列課程。1060411
(中央社)
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