VIP隨時都有機位？航空業：協調但不保證
美國聯合航空動用航警將超賣機位班機上乘客強行拖下飛機，引發機位也有優先順序的疑慮。航空業表示，針對VIP旅客雖有深化服務，但從未保證一定有機位，頂多「優先幫忙協調」。
這起機位超賣、乘客被隨機抽籤強行拖下飛機的事引發議論，航空界也譁然，直呼太離譜。
華航(2610)與長榮(2618)紛紛表示，強行拖旅客下飛機前所未聞，其實旅客在機場報到時，航空公司就知道是否超賣，便會提出補償徵求自願旅客延後行程或簽轉其他家航空公司，豈能等到所有旅客都登機坐定了才徵求旅客下機。
此外，航空公司的忠實客戶或貴賓級人物要搭機時，是否有隨時指定班機都有機位的特殊安排服務？長榮航空發言人柯金成表示，持長榮航空鑽石卡的貴賓不到500人，長榮會對這類客戶提供深化精緻的服務，但從未保證臨時要位子就一定能如願，頂多是協調其他乘客是否自願搭晚一班機或簽轉其他航空而讓出位子。
柯金成指出，搭商務艙的客戶口袋都頗深，有時拿著補償金徵求自願者，還不見得能完成任務。所以對於VIP客戶也只能「優先幫忙協調」，無法保證一定能獲得自願者讓位的機會。
柯金成也承認，為這類VIP客戶「優先幫忙協調」商務艙機位的成本可不低，除了同樣是晚一班機的商務艙之外，甚至得提出例如下一趟免費搭乘等更多優惠，才能打動旅客自願改班。1060411
(中央社)
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