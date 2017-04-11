馬英九政治獻金案 周玉蔻被判有罪理由

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前總統馬英九不滿遭資深媒體人周玉蔻，影射其收頂新集團新台幣2億元政治獻金，提告加重誹謗。台灣高等法院認為周玉蔻未盡合理查證義務，今判處拘役50天、得易科罰金，全案定讞。

這起案件源於周玉蔻在民國103年12月起，透過新聞媒體訪問、談話性電視節目、其個人臉書、美麗島電子報及平面媒體撰文等方式，指馬英九有收受頂新集團2億元政治獻金；馬英九認為周玉蔻是憑空捏造、子虛烏有，因此提出自訴案。

一審台北地方法院開庭審理後，在104年12月31日宣判，認為周玉蔻「有相當理由確信指摘內容為真實」，因此判她無罪。

然而，今天高院改判周玉蔻拘役50天、得易科罰金；周玉蔻得知消息後，在臉書發表聲明說，「很榮幸成為司法政治判決的標的；司法政治獵殺的女巫」等語。

高院表示，周玉蔻無法證明馬英九有透過中華開發前總經理胡定吾，收取頂新2億元的政治獻金，這番不實言論致使馬英九和胡定吾的名譽受損。

高院認為，周玉蔻因美麗島電子報董事長吳子嘉有關「馬團隊」收受政治獻金的文章造成輿論討論，未思考吳子嘉言論的真實性，主觀判斷馬英九本人收取，又過度信賴倚恃自己判斷能力，以致於未能掌握事實真相的查證。

高院指出，周玉蔻的言論，或有引起社會關注政治人物接受非法政治獻金，造成政商勾結的不當後果，但周玉蔻並未得到客觀上可以確信為真的證據資料，就以自己主觀判斷為依據，「實屬輕率」，因而觸犯法律。

高院並表示，周玉蔻未盡合理查證義務，對馬英九、胡定吾的人格及聲譽，產生負面評價；然而，量刑不必從重，希望周玉蔻能記取教訓，謹慎處理，本於專業，給予民眾正確的事實認知。1060411

(中央社)