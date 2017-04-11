興大產學研鏈結中心 今天揭牌
大學與研究法人攜手打造世界級新創企業，教育部推動「新型態產學研鏈結試辦方案」，國立中興大學有3項計畫通過審核，興大設立「產學研鏈結中心」今天揭牌。
「產學研鏈結中心」揭牌儀式今天上午舉行，在中興大學校長薛富盛、中科管理局副局長許茂新等人出席揭牌儀式。
薛富盛表示，「產學研鏈結中心」成立主要配合教育部推動的「新型態產學研鏈結試辦方案」，去年全台共有183案送件，第一階段有53件構想書通過，最後僅15項計畫獲核定，興大是全國唯一拿到3項計畫的大學。
興大也率全國大學之先，設立「興大產學研鏈結中心」，將原有的校級「產學智財營運中心」轉型為「產學研鏈結中心」，該中心主任李文熙有12年的業界經驗，對產學研串聯的經驗豐富。
未來也將逐步納入法務、會計、市場規劃等專業人才，成為全國第一個產學研鏈結中心，提供各項創新創業教育訓練，及共同工作空間供創業團隊使用，就近輔導價創團隊技術移轉或成立衍生企業。
中興大學獲核定的三案為，「新農業4.0廚餘煉金：快速處理廚餘製成有機質肥料之創新技術」「新材料應用與智慧智造帶動的智慧複合加工技術」「智慧機械之線上量測儀器與資訊智慧整合開發」聚焦政府創新產業中的新農業及智慧機械領域。1060411
(中央社)
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