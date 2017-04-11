沖之鳥漁權遭拒 國民黨批蔡英文：熱臉貼冷屁股

對於日本拒絕承認我漁民在沖之鳥海域的漁權一事，國民黨痛批，台灣漁民的權益，就因為蔡英文政府不敢挑戰日本對沖之鳥的主權聲索而被犧牲了！

國民黨文傳會副主委唐德明今(11)日表示，台灣漁民權益被犧牲，但不論是總統府、行政院或駐日代表謝長廷，都沒有對漁民給個交代。

國民黨也指出，謝長廷日前接受中央社專訪，談到台灣禁止日本「核災區」食品進口時表示：這問題若不解決，會影響到台日洽談自由貿易協定，此說法威脅恐嚇的意味十足。

國民黨質疑，民進黨政府上台後，一再強調與日本關係友好，但都只是看得到吃不到，對台灣人民來說，蔡政府對日本的諂媚，只是熱臉貼冷屁股而已。

(中時電子報)