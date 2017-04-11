誰該下機 航空公司標準看這裡
美國聯合航空公司昨晚因超賣機位，硬拖乘客下機的影片引發各界關注。航空公司超賣機票其實相當平常，如面臨機位不夠的狀況，也自有1套選擇下機旅客的標準。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，航空公司會根據過往統計追蹤過去曾未搭乘預訂班機的旅客，決定班機彈性機位，並在航班實際乘客數過多，且沒有其他航程相同班機時，提供下機乘客禮券做為補償。
航空公司面臨需要要求乘客非自願下機狀況時，各有訂立政策。這些條款也會載入「承運契約」中，乘客購票的同時便視為同意這些條款。
但其中1項問題是，這些政策經常被忽略，以下就來看看幾家航空公司的相關規定：
●聯合航空（United Airlines）：根據該公司承運契約，身障及無大人陪伴的未成年者是最不可能被請下機的乘客。
●美國航空（American Airlines）：該公司表示會根據旅客抵達櫃台辦理登記的順序，決定無法登機的人選，但也會考量票價及顧客忠誠度。
●達美航空（Delta Air Lines）：乘客登記順序、是否為常客，以及搭乘艙等也是該公司考量條件，他們也說，身障、無大人陪伴的未成年者，及軍方人員都不會被要求下機。
●捷藍航空（JetBlue Airways）：該公司表示不會超賣機位，但仍在契約中保留相關權利。（譯者：中央社廖禹揚）1060411
(中央社)
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