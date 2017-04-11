3台男遭日警逮捕 涉持偽卡盜領9億
日本「共同社」報導，蔡明輝等3名台灣籍的男子涉嫌在日本以偽造的「銀聯卡」盜領提款機（ATM）的錢，今天遭到日本警方逮捕。盜領金額約達新台幣9億元。
日本警視廳組織犯罪對策特別搜查隊表示，居無定所、自稱是從事建築業的32歲蔡明輝等3名台灣籍男子，涉嫌以在中國大陸發行及結算的「銀聯卡」偽卡在日本的提款機盜領金錢。
包括東京都等日本10都府縣的3家大型銀行提款機去年4月起到今年3月為止，被盜領的金額估計高達32億日圓（約新台幣9億元）。
日本警方研判，這些人背後應該有扮演提款角色的集團，正進一步調查。
3月21日，蔡明輝等人涉嫌在東京都新宿區的銀行提款機使用偽造銀聯卡，當天共領出30萬日圓，遭日警逮捕。日警偵辦此案之後，發現蔡明輝等人盜領金額龐大。1060411
(中央社)
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