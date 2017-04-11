聯航讓Volunteer變夯字 搜尋暴增1900%
美國聯合航空爆出因機位超賣將旅客粗暴拖下飛機。聯航表示，先徵求自願者（Volunteer）下機，然後才請員警前來。但聯航對自願者的定義，慘遭韋式字典打臉，還意外捧紅Volunteer一字。
美國「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，韋式字典表示，「Volunteer」這個字的意思和聯合航空（United Airlines）所認為的有落差。韋式字典發表推文說，Volunteer意指「人們在不受強迫的情況下做某事」。
韋式字典並說，聯航在聲明中以這個字對事件進行說明後，Volunteer搜尋度激增1900%。
韋式字典編輯還眼尖發現，聯航將overbook當修飾名詞的形容詞，韋式字典表示，我們發現聯航聲明以聯航overbook修飾名詞，我們尚未納入這項定義。韋式說，此用法顯示語言的演化，各業種經常使用的專門用字，有時會經歷功能性轉變，這種情況可能會或不會變得普及，我們自願密切關注。1060411
(中央社)
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