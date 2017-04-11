酷玩樂團首次來台開唱 台北桃園高鐵擠爆

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英國酷玩樂團（Coldplay）今晚在桃園高鐵站前廣場開唱，今明兩晚估計吸引近8萬名歌迷到場，許多民眾搭乘高鐵前往，傍晚台北、桃園高鐵站就擠滿人潮。

酷玩樂團今、明兩晚首度來台舉辦「COLDPLAY 2017亞洲巡迴演唱台灣站」，主辦單位表示，酷玩首次來台，兩場就吸引近8萬名觀眾，創下20年來國外藝人來台戶外演唱會的最大規模。

從今天下午開始，台北、桃園高鐵站就擠滿人潮，許多要前往桃園看演唱會的民眾，多半購買高鐵自由座票，光是自由座單一車廂，排隊隊伍就排了4列，有些民眾擠不上原本要搭的班次，只好改搭下一班。

主辦單位表示，這次酷玩樂團來台，安檢只是也要求亞洲各國同步，比照機場規格，更請出「防爆犬」坐鎮巡邏；為了演出達到最佳聲光效果，除了發放專屬發光手環，也呼籲歌迷不要攜帶任何會發光的物品進場。

為了這場演唱會，桃園市政府全力支持，桃園市警察局也在現場架設攝影機監控，消防局也部署人力在現場協助救災疏散，消防車與水車也在四周待命。1060411

(中央社)