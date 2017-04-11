酷玩樂團首次來台開唱 台北桃園高鐵擠爆
英國酷玩樂團（Coldplay）今晚在桃園高鐵站前廣場開唱，今明兩晚估計吸引近8萬名歌迷到場，許多民眾搭乘高鐵前往，傍晚台北、桃園高鐵站就擠滿人潮。
酷玩樂團今、明兩晚首度來台舉辦「COLDPLAY 2017亞洲巡迴演唱台灣站」，主辦單位表示，酷玩首次來台，兩場就吸引近8萬名觀眾，創下20年來國外藝人來台戶外演唱會的最大規模。
從今天下午開始，台北、桃園高鐵站就擠滿人潮，許多要前往桃園看演唱會的民眾，多半購買高鐵自由座票，光是自由座單一車廂，排隊隊伍就排了4列，有些民眾擠不上原本要搭的班次，只好改搭下一班。
主辦單位表示，這次酷玩樂團來台，安檢只是也要求亞洲各國同步，比照機場規格，更請出「防爆犬」坐鎮巡邏；為了演出達到最佳聲光效果，除了發放專屬發光手環，也呼籲歌迷不要攜帶任何會發光的物品進場。
為了這場演唱會，桃園市政府全力支持，桃園市警察局也在現場架設攝影機監控，消防局也部署人力在現場協助救災疏散，消防車與水車也在四周待命。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。