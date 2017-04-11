母抱2月女嬰跳樓 落鐵皮屋頂暫救回

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台南市佳里區一名在兩個月前剛產下女嬰的39歲女子，今天下午抱著女嬰從位於6樓的住家往下跳，掉落在旁邊一戶民宅遮雨棚鐵皮屋頂，隨後被救下送往醫院急救，暫無生命危險。

台南市政府消防局在下午2時許獲報，指稱在佳里區傳出母女墜樓事件；消防人員趕到現場時，發現一名婦女及一名女嬰掉落在一處民宅的一樓遮雨棚上方鐵皮浪板，意識不清，趕緊將兩人救下送醫。

警方初步調查發現，這名女子在兩個多月前產下女嬰，下午在丈夫泡牛奶不注意時，抱著女嬰從6樓住家的窗戶往下跳，詳細原因還有待進一步釐清。

佳里奇美醫院指出，女嬰有顱內出血、左大腿骨折等傷勢；女子有顱內出血、肝臟撕裂傷、肋骨骨折及血胸。兩人經手術急救後恢復意識，轉送永康奇美醫院觀察。1060411

(中央社)