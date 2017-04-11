斯巴達障礙跑高雄場 四分衛主唱阿山參賽
台灣斯巴達障礙跑高雄場將於5月20日在高雄旗津登場，目前已超過4500名選手參賽，平常有路跑習慣的樂團四分衛主唱阿山也將參賽挑戰。
平日有運動習慣四分衛主唱阿山，藉由路跑訓練肺活量、鍛鍊體能。阿山也報名今年的賽事。另外，還有被譽為「最美背脊線條」的高人氣「美力女孩」林珈安擔任此次賽事的活動大使。
斯巴達障礙跑充滿各種挑戰，對體能來說是一大考驗，即將年滿50歲的阿山不擔心年紀問題。他表示，為了要參加斯巴達障礙跑，「要再多加強腹部與手臂的力量！Rocker沒有在怕的！」。
阿山展現Rocker挑戰難關的態度，並表示因為斯巴達障礙跑是一種Life Style的展現，透過每道關卡傳達「堅持、毅力、耐力」的精神，與他多年堅持創作音樂，搖滾樂團精神不謀而合。同時也點名脫拉庫主唱國璽來PK。
2017年斯巴達障礙跑將首次在5月20日前進高雄，賽事地點旗津場域具山勢起伏與沙灘，增加障礙賽難度。
2005年創立的「斯巴達障礙跑」（Spartan Race）是全球最大的障礙賽品牌，靈感來自於美國海豹突擊隊斯巴達式的魔鬼訓練，賽事中許多障礙項目更有美軍參與設計，難度完全比照軍事訓練等級，在全球極具知名度。1060411
(中央社)
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