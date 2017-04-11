高應大赴大陸4大學參訪

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高應大與湖南工程學院簽約加強兩校交流。（高應大提供）

高應大參訪福建工程學院合照。（高應大提供）

高應大與湖南科技大學簽訂校際教育學術合作MOU。（高應大提供）

高應大校長楊慶煜代表（左）與湖南工程學院校長劉國繁（右）簽訂學術合作MOU。（高應大提供）

高應大參訪福州大學並互贈紀念品，左為高應大校長楊慶煜、右為福州大學副校長王健。（高應大提供）

國立高雄應用科技大學為促進海峽兩岸高等院校之間教育和科研方面的合作與交流，日前組團赴大陸福州、長沙、上海等地參訪當地大學及企業，並簽署合作備忘錄，成果豐碩。

高應大此行由校長楊慶煜、副校長周至宏、國際事務處副國際長張瑞芳及組長王志強組成訪問團，於3月26日至4月5日前往大陸，參訪中國福建工程學院、福州大學、湖南科技大學、及湖南工程學院等4所公立大學，受到熱烈歡迎。

各校師長除熱烈歡迎高應大代表團，並簡要介紹各校概況及與台灣高校交流合作的現況表示，希望雙方今後能在學生互訪交流方面發展多樣性合作，高應大並分別與湖南科技大學、湖南工程學院簽署合作備忘錄，促進兩岸學術與教育交流。

湖南科技大學表示，很榮幸和高應大簽約合作，希望兩校每學年薦送10名交流學習學生赴對方學校研習。

參訪期間代表團也拜訪高應大校友赫比集團董事長姚曉東伉儷、美嘉科技董事長劉紹民2位企業校友，加強互動與合作。

(中時)