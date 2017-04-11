台南自由行更方便 智慧公車服務升級了

遠傳電信攜手台南市政府交通局，升級大台南智慧公車服務，民眾使用全新改版的「大台南公車APP」，即可收到臨近店家優惠、公車到站、公車改道或政令等相關訊息。

遠傳電信攜手台南市政府交通局，打造大台南智慧公車服務再升級，配合經濟部工業局「4G智慧寬頻應用城市補助計畫」，執行優化各項軟、硬體功能，除了將智慧站牌通訊2G升級成4G，並陸續於全市400台公車及近千座市區站牌布建Beacon藍牙微定位裝置，搭配全新改版的「大台南公車APP」，提供搭乘的民眾所在地點即時且多元的交通資訊及觀光訊息推播服務。

遠傳表示，台南是一個適合旅行、觀光的城市，民眾在大台南公車上及設有Beacon的站牌處，使用「大台南公車APP」，並打開手機藍牙及定位功能，即可收到臨近店家優惠、公車到站、公車改道或政令等相關訊息。

為讓民眾可以感受生活智慧行的服務，全計畫遠傳電信預計將部署上萬個Beacon，分別運用在交通、觀光及教育領域，提供導覽、定位及推播服務。

為鼓勵民眾體驗新版APP，特別舉辦大台南公車APP月月抽獎活動，即日起至6月30日止，只要在裝有Beacon的公車站或公車上使用「大台南公車APP」並開啟藍牙、定位及上網功能，手機感應Beacon後至抽獎頁面填寫資料，就有機會獲得禮券最高1萬元，每月填寫每月都有中獎機會，活動結束後還有加碼抽大獎60吋液晶電視。1060411

(中央社)