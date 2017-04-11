9元良心套餐　杭州師大12年來虧本賣

我要評比

中國大陸杭州師範大學餐廳有一款「2元（新台幣9元）蓋澆飯」，提供一道素菜、一道葷菜以及滿滿一大碗白飯，推出12年以來，從未漲過價，可說是「虧本賣」，初估至今已嘉惠過百萬名學生。

大陸澎湃新聞今天報導了杭州師範大學餐廳「2元蓋澆飯（蓋飯）」的故事。

杭州師範大學餐廳員工表示，當年有員工看到有同學吃一個饅頭，配一碗免費湯作為一餐，心中不捨，因此推出「2元蓋澆飯」，想嘉惠貧困學生，一推出就是12年，中間從沒有間斷過。

杭師大餐廳員工表示，自2004年推出這款套餐後，12年來沒漲過價，可以說「虧本賣」，初步估計至少已嘉惠過百萬名學生。

「2元蓋澆飯」可以選擇一道素菜和一道葷菜，例如選擇獅子頭和高麗菜，以及滿滿一大碗白飯。餐廳每天提供四道素菜和四道葷菜讓學生們選擇。

學校的學生則說，「2元蓋澆飯」不僅價格不錯，而且味道也挺好。1060411

(中央社)